Губерниев рассказал, как относится к сменившим гражданство российским атлетам

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к российским атлетам, сменивших спортивное гражданство. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Российские спортсмены не горят желанием переходить, надо отдать им должное. Но к тем, кто будет переходить, отношусь так: никакими предателями я их считать не буду, что за дурацкие возращения в чудовищные времена? Человек ищет, где лучше.

Многие страны будут против, чтобы российские спортсмены выступали за другие сборные. Создаются предпосылки для того, чтобы спортсмены уходили — это правда, но будут ли уходить — вопрос. Думаю, будут, но не массово», — заявил Губерниев.

29 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства Валерии Любимовой, Михаила Яковлева и Георгия Тибилова без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР) и без стандартного трехлетнего карантина.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее в МОК заявили, что не видят логики в действиях организации в отношении россиян.