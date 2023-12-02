Винер назвала иностранных гимнасток «нашими девчонками»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что болеет за национальную команду Китая. Ее слова приводит РИА Новости.

«Конечно, болею за Пекин, за Китай, потому что там cейчаc работает моя ученица Анаcтаcия Близнюк. Она учаcтвовала в трех Олимпиадах, завоевав два золота и одно cеребро. Подняла художеcтвенную гимнаcтику в групповых упражнениях на очень выcокий уровень, их cборная заняла в отдельных видах первое меcто на чемпионате мира.

Она передала им все то, что за три Олимпиады получила в команде от меня. Сейчас делает очень большую работу в Китае для того, чтобы их команда заняла первое место на Олимпиаде. Теперь я их называю наши девочки», — заявила Винер.

С 2022 года сборную Китая в групповых упражнениях тренирует двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк.

29 ноября стало известно, что Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) не стал отменять дисквалификацию Винер сроком на два года. Она была дисквалифицирована за критику судейства на Олимпиаде, которая прошла в 2021 году, и отзыв кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG).

Ранее в Европейском гимнастическом союзе проголосовали по вопросу возвращения россиян.