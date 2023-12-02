Месси назвал самое желанное событие в своей карьере

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о важности победы национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Его слова приводит ESPN.

«Это самое желанное событие. Каждый мечтает о великом, и нет ничего лучше, чем стать чемпионом со своей сборной. Мне посчастливилось выиграть все на клубном уровне с «Барселоной», а также на индивидуальном уровне. Не хватало только этого. Мало кто из футболистов может сказать, что добился всего. Слава Богу, я один из них», — заявил форвард «Интер Майами».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. В решающем матче аргентинцы в серии пенальти обыграла Францию. Месси признали лучшим игроком турнира.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. Сейчас в МЛС пауза. Новый сезон стартует в 2024 году.

30 октября Месси в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси признался, что был зол на футболиста «Барселоны».