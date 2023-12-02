Российский хоккеист попрощался с клубом НХЛ

Российский хоккеист Никита Задоров попрощался с «Калгари Флэймз» после перехода в «Ванкувер Кэнакс». Об этом он написал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Калгари», спасибо за незабываемые два с половиной года, наполненные невероятными воспоминаниями, потрясающими людьми, преданными болельщиками и теплом невероятного города. Ты навсегда займешь особое место в наших сердцах», — написал защитник.

1 декабря «Калгари» обменял Задорова в «Ванкувер». Взамен «Флэймз» получили от «Ванкувера» выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года, который «Кэнакс» изначально приобрели у «Чикаго Блэкхоукс».

В текущем сезоне 28-летний Задоров провел 21 матч, в котором набрал шесть очков (одна шайба и пять результативных передач) при среднем показателе полезности -6.

Задоров выступает в Национальной хоккейной лиге с 2013 года. С 2021 года защитник играл за «Калгари». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сэйбрз».

В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами.

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