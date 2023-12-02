Ветеран «Спартака» с тревогой ждет матч против «Ахмата»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин признался, что он с тревогой ждет матча Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые сыграют с грозненским «Ахматом», передает Vprognoze.ru.

«Жду матча с «Ахматом» с тревогой. Матч будет очень серьезным. Чтобы победить, «Спартаку» нужно приложить максимум усилий и продемонстрировать максимальную самоотдачу», — сказал Гладилин.

Встреча состоится в Грозном 3 декабря в 19.00 по московскому времени.

Лидирует в текущем розыгрыше чемпионата «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов. «Локомотив» идет на восьмом месте, набрав 25 очков.

«Спартак» занимает четвертую строчку, имея в активе 27 очков. «Ахмат» располагается на 14 строчке. Команда из Грозного набрала 13 баллов.

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