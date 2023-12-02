Балотелли назвал худшего тренера в своей карьере

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли назвал экс-наставника английского «Ливерпуля» Брендана Роджерса худшим тренером в своей карьере, передает Mirror.

«Брендан Роджерс — худший тренер из тех, что у меня были. Он был номером один в том, что касается тренировок, владения мячом и мини-матчей. Но как человек — он просто катастрофа», — сказал Балотелли.

Сейчас Балотелли выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор». В нынешнем сезоне он сыграл за турецкий клуб пять матчей, в которых забил три мяча. В конце ноября Балотелли попал в ДТП. Футболист врезался в стену, не справившись с управлением своего автомобиля марки Audi, ориентировочная стоимость которого составляет €114 тыс. В машине сработали подушки безопасности, 33-летний форвард после аварии вышел из автомобиля и лег на землю.

После случившегося прибывшие на место медики оказали спортсмену первую помощь, ему удалось избежать серьезных травм. Отмечается, что итальянец отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, которое у него потребовала полиция.

Ранее Балотелли прокомментировал ДТП со своим участием.