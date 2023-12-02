Стала известна причина безголевой серии Овечкина

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о безголевой серии хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, которая продолжается пять матчей, передает «Спорт-Экспресс».

«Ничего страшного в безголевой серии нет. Еще наберет оптимальную форму, надеюсь, что все будет хорош. Плюс сказывается смена тренера. Наберет оптимальную форму, надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Терещенко.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает седьмое место, набрав 26 очков. «Анахайм» идет на 14-м месте в Западной конференции, имея в активе 18 баллов.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее Овечкин ответил на вопрос, когда он вернется в «Динамо».