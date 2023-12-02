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Иностранный тренер заявил, что не пойдет работать в российский клуб

Тренер Божович заявил, что не будет работать в «Акроне»

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Анар Мовсумов/РИА Новости

Бывший тренер пермского «Амкара» Миодраг Божович заявил, что не пошел бы работать в тольяттинский «Акрон», передает «Матч ТВ».

«Не пойду, если меня позовут в «Акрон», потому что они убрали тренера, который хорошо там работал. Что мне там делать?» — сказал Божович.

Евгений Калешин был уволен с поста главного тренера «Акрона» после своего громкого высказывания о российском футболе. Его команда проиграла «Волгарю» со счетом 0:1. Специалист обвинил арбитра в том, что тот ошибочно засчитал гол. Также Калешин заявил о необходимости ломать систему российского футбола изнутри, отметив, что этот вид спорта будто специально разваливают.

Калешин работал главным тренером «Акрона» с сентября 2022 года.

В турнирной таблице Первой лиги «Акрон» занимает третье место, набрав 35 очков. Первое место занимает махачкалинское «Динамо» (39).

Ранее глава махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказало разногласиях с Курбаном Бердыевым.

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