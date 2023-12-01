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Российская пловчиха рассказала о русских и украинцах в США

Пловчиха Ефимова призналась, что испытывала напряженность в США

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Global Look Press

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, почему ей хотелось вернуться в Россию. Ее слова передает ТАСС.

«Там сейчас все русские и украинцы, когда идешь по набережной, такое ощущение, что находишься в Москве. Но на самом деле бывает по-разному. Было тяжело, даже по той причине, что все спрашивают — каждому хочется высказать свое мнение, узнать мое. Определенное напряжение было, поэтому хотелось вернуться, чтобы расслабиться, — тут у меня хотя бы не спрашивают, откуда у меня акцент и что я думаю», — сказала Ефимова.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы. Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

С 2011 года спортсменка живет и тренируется в США.

Ранее российский спортсмен рассказал, почему восемь месяцев живет в США.

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