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Балахнин заявил, что ЦСКА и «Ростов» берегли игроков перед встречей в РПЛ

Тренер Балахнин считает, что у ЦСКА есть небольшое преимущество перед «Ростовом»

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от выездного матча желто-синих против ЦСКА в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» специалист выразил мнение, что команды берегли игроков в недавней кубковой встрече к матчу чемпионата.

«Судя по предыдущей игре, которую мы видели в Кубке, и те, и другие береглись для встречи в чемпионате. Поэтому всем будет очень интересно посмотреть, что покажет и одна, и вторая команда. Они играли не совсем основными составами, берегли игроков.

Сейчас везде сложно выделить фаворита. Даже когда команда из нижней части турнирной таблицы играет с командой из топ-5, большой разницы между ними нет. На данный момент в чемпионате фаворитов трудно найти. Косвенно фаворитом можно считать ЦСКА — все-таки домашняя встреча, что дает хоть незначительное, но преимущество», — полагает Балахнин.

В среду, 29 ноября, «Ростов» и ЦСКА встречались в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, игра завершилась со счетом 1:1. В турнирной таблице РПЛ ЦСКА после 16 туров идет на шестом месте, набрав 25 очков. «Ростов» с 20 баллами располагается на 10-й строчке. Матч 17-го тура между этими командами состоится в Москве в воскресенье, 3 декабря, и начнется в 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Рафаэль Шафеев.

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