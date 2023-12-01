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Стала известна зарплата Промеса по новому контракту со «Спартаком»

Промес будет получать в «Спартаке» 3,5 миллиона евро по новому контракту

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес близок к автоматическому продлению контракта с клубом на год. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что опция продления будет активирована в ближайшее время. Новое соглашение Промеса с красно-белыми будет действовать до лета 2025 года.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. В Кубке России голландец провел четыре игры, забив два мяча и сделав два ассиста.

29 ноября «Спартак» уступил «Оренбургу» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Николай Титков. На 40-й минуте встречи был удален защитник красно-белых Олег Рябчук.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля после 16 туров идут на четвертом месте, набрав 27 очков. 3 декабря красно-белые сыграют с «Ахматом».

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