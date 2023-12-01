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Чемпионка России заявила об ошибках Валиевой на этапе Гран-при в Москве

Фигуристка Гербольдт: Валиевой не хватило сил на чистый прокат на Гран-при

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российская фигуристка, чемпионка стран среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт высказалась о победе Камилы Валиевой на московском этапе серии Гран-при России, прошедшем 25 и 26 ноября. В комментарии «Газете.Ru» она отметила, что Валиева, а также занявшие второе и третье места Вероника Яметова и Софья Муравьева допустили ошибки в своих прокатах.

«Остальные девочки катались с тройными прыжками, поэтому первые два места для меня понятны и аргументированы. С другой стороны, мы привыкли к тому, что наши девушки более стабильны, привыкли видеть победы с чистыми прокатами. К сожалению, и одной, и другой чего-то не хватило. Камиле, возможно, не хватило сил, хотя не думаю, что тройной лутц для нее — это сложно. Ошибки пока есть, хотя она легче катает произвольную программу, чем даже на Гран-при в Казани. В этот раз смотрелась более накатанной, но, к сожалению, не обошлось без ошибок», — считает Гербольдт.

Валиева выиграла московский этап Гран-при с общим результатом 226,22 балла. Яметова заняла второе место (212,75), Муравьева замкнула тройку (210,25).

Ранее Гербольдт рассказала, чем ее расстроило выступление Кондратюка на Гран-при.

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