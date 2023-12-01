Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Анахайм»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на выезде обыграл «Анахайм».

Встреча завершилась со счетом 5:4.

В составе победителей точными бросками отметились Энтони Манта, Ник Дауд, а также Том Уилсон, который оформил хет-трик. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

За «Анахайм» забросили Тристан Люно, Бретт Лисон, Брок Макгинн и Фрэнк Ватрано.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает седьмое место, набрав 26 очков. «Анахайм» идет на 14-м месте в Западной конференции, имея в активе 18 баллов.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Вегасом».

Ранее «Вашингтон» установил рекорд сезона.