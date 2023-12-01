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Назван плюс ухода Месси и Роналду из чемпионата Испании

Вратарь «Атлетико» Облак: без Роналду и Месси Ла Лига стала более равной

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Twitter.com/championsleague

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак заявил, что без Лионеля Месси и Криштиану Роналду Ла Лига стала более равной, передает Mundo Deportivo.

«Ла Лига сейчас стала куда более равной, чем раньше. Все команды очень хороши, и каждый матч очень сложный. Ла Лига очень конкурентоспособна», — сказал Облак.

Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год. 2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра» — Кубок арабских чемпионов.

Месси играл за каталонскую «Барселону» с 2003 по 2021 год. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию. Месси был признан лучшим игроком турнира.

Ранее Месси обошел Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века.

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