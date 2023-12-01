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Российский хоккеист признан первой звездой матча НХЛ

Варламов отразил 39 бросков в матче с «Каролиной» и стал первой звездой встречи

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Perry Nelson/USA TODAY SPORTS

«Нью-Йорк Айлендерс» победил »Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счетом 5:4 (ОТ) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Бо Хорват, Симон Хольмстрем, Пьер Энгвалль, Кайл Палмьери и Мэтью Барзал. У хозяев отличились Джейлен Чатфилд, Джордан Стаал, Джек Друри и Себастьян Ахо.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 39 бросков из 43 и был признан первой звездой матча. Его соотечественник и партер по команде Александр Романов очков не набрал.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников нанес четыре броска в створ ворот и провел два силовых приема. Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Голкипер «Каролины» Петр Кочетков совершил 12 сейвов из 17 бросков в створ.

В прошлом сезоне Кубок Стэнли завоевал «Вегас Голден Найтс», обыгравший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

Ранее Овечкин прервал серию без набранных очков в НХЛ.

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