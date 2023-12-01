Тренер из медийного футбола рассказал об особенностях тренировок сборной

Один из тренеров сборной Медийной футбольной лиги Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, как разделяются обязанности в тренерском штабе сборной МФЛ, которой предстоит провести матч против сборной команды игроков Первой лиги.

«По поводу обязанностей в тандеме… У нас нет каких-то трудностей в принятии решений. Я тут свою позицию изначально высказал: я за то, чтобы Игорь Звездин был тем человеком, за которым последнее слово. Я в этой ситуации человек, который всегда может подсказать и высказать свою мысль. Безусловно, готов ему во всем помогать, как и Алан Маратович [Гатагов]. Готовимся, тренируем команду, нет какой-то разницы в тренировочном процессе – все всегда обсуждается. Мне очень интересно взаимодействовать с Игорем. В четвертом сезоне мы были двумя тренерами, которые играют в абсолютно разный футбол. Мне будет интересно почерпнуть что-то у него. Может, и он что-то почерпнет у меня. Это очень интересно, классно и в какой-то степени необычно, когда два стиля смешиваются воедино и есть задача подготовить к сопернику, о стиле которого ты совершенно ничего не знаешь. Есть только информация об игроках, которые там будут. Ну и, конечно, о тренере, который их возглавляет», — отметил Курбанов.

Матч между сборными МФЛ и Первой лиги состоится 1 декабря в Махачкале на «Анжи Арене». Команду МФЛ возглавляют Игорь Звездин из «Броук Бойз» и Шамиль Курбанов из «Титана» при поддержке Алана Гатагова (ФК БАС). Сборная Первой лиги сыграет под руководством Виталия Калешина (экс-главный тренер «Акрона»).

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