Тренер «Динамо» заявил, что Аршавин не сможет украсть лидера бело-голубых

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал в комментарии Sport24 о своем отношении к заместителю генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрею Аршавину.

«Всегда рад встретиться с Аршавиным. Он очень хорошо меня принимает. Также я уважаю Андрея как футболиста, потому что он один из лучших игроков своего поколения. Отношусь с респектом к Аршавину. В своей работе он — максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень. И, по возможности, он старается этот уровень улучшить.

Боюсь ли, что Аршавин попытается украсть Тюкавина в «Зенит»? Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Почему? Потому что Костя — мой (смеется)», — заявил тренер.

Константин Тюкавин — воспитанник «Динамо». Нападающий дебютировал за клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне форвард провел 21 матч, отметившись восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

29 ноября «Динамо» победило «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Смолов. Он отличился на 74-й минуте. На 69-й минуте матча футболист московской команды Хорхе Карраскаль был удален за вторую желтую карточку.

Ранее Тюкавин ответил на слова Лички, назвавшего его дураком.