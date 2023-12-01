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Олимпийский чемпион из России оскорбил правительство Финляндии

Экс-хоккеист Кожевников осудил Финляндию за нежелание играть против России

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на новость о том, что национальная команда Финляндии пропустит Кубок мира, если будет допущена сборная России. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Финляндия все делает против России. И Швеция тоже. Финны вообще подонки и подлецы. Грубо говорю, но я же не в правительстве работаю. Мы их учили хоккею, они все время стремились к России. Научили их играть в хоккей. Не обидно нашему великому тренеру сейчас, что он там работал?

Или это зависть. Они чистые подлецы и подонки. Не весь народ, а купленное правительство. Где лежат деньги у финской элиты – в американских банках, или в своих, которые связаны с американскими. Боятся их потерять, и совести у них нет. Хотят заработать на своем народе», — заявил экс-хоккеист.

30 ноября издание Iltalehti сообщило, что сборная Финляндии может отказаться от участия в Кубке мира — 2025, если на турнир будет допущена российская команда.

По информации источника, в данный момент в руководстве финской федерации хоккея считают, что пока не наступило время, когда уместно соревноваться с российскими спортсменами.

В ноябре глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. В сентябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига совместно с NHLPA собираются провести Кубок мира в 2025 году. Отмечается, что в международном турнире примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Организаторы хотят провести игры в Европе.

Ранее Быков объяснил отказ Финляндии участвовать в Кубке мира в случае допуска России.

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Хоккей. Сборная России
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