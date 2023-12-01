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Овечкин объяснил слова о том, что он и Кросби спасли НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Овечкин заявил, что он и Кросби были лицами НХЛ

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Global Look Press

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью «Спорт-Экспрессу» объяснил, что имел ввиду, когда заявил о спасении Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В интервью The Athletic россиянин сказал, что он вместе с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби спасли НХЛ.

«Мы стали двумя лицами лиги, и это выстроило ее бизнес. Вокруг нас с Сидни строилась рекламная кампания, что привлекало болельщиков, прессу. Кросби — Овечкин, «Вашингтон» — «Питтсбург». Может, кто-то неправильно понял мою фразу о спасении лиги. Просто на тот момент мы были лицами НХЛ», — заявил хоккеист.

Из-за локаута Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ в одном сезоне – в чемпионате-2005/06.

38-летний россиянин набрал за карьеру 1497 (827+670) очков в 1366 играх в НХЛ. 36-летний канадец отметился 1526 (563+963) результативными баллами в 1211 матчах.

Кросби выиграл три Кубка Стэнли в карьере на данный момент, Овечкин – один.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 19 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб.

Ранее Овечкин назвал причину неудачного старта сезона.

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Хоккей. НХЛ
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