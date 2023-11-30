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Миранчук помог «Аталанте» удержать ничью в игре Лиги Европы

«Аталанта» сыграла вничью со «Спортингом» в Лиге Европы

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Global Look Press

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Аталанта» сыграла вничью с лиссабонским «Спортингом».

Игра прошла на стадионе «Атлети Адзури д'Италия» в Бергамо и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился 24-летний итальянский нападающий Джанлука Скамакка, поразивший ворота оппонентов на 23-й минуте с передачи 25-летнего нидерландского полузащитника Тена Компейнерса. У португальской команды забил 24-летний англичанин Маркус Эдвардс, ему ассистировал 25-летний шведский форвард Виктор Дьокереш.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в составе бергамасков на 69-й минуте, заменив Тена Компейнерса, и не отметился результативными действиями.

После этой игры команды под руководством Джанпьеро Гасперини набрала 11 очков и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице группы D. «Спортинг» с восемью очками занимает второе место и гарантировано проходит в весеннюю часть турнира.

Ранее комментатор «Матч ТВ» ответил на подкол от Василия Уткина.

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