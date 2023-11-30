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Бывший футболист сборной не согласился с Карпиным и Березуцким

Экс-футболист Деменко: у нас хорошие условия в клубах, зачем уезжать просто так

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Dinamik/Wikimedia

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время игровой карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что неправильно подталкивать российских футболистов уезжать за рубеж любой ценой.

«Позиция, когда наших игроков подталкивают, мол, надо уезжать, считаю ее неправильной. Если человек захочет при хорошем предложении – это одно дело. А просто уезжать? У нас хороший чемпионат, интересная борьба. Просто так уезжать куда? У нас хорошие условия в клубах. Другое дело, если зовут команды мирового уровня», — считает Деменко.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин говорил, что рекомендует российским игрокам отправляться в европейские чемпионаты при любой возможности. Похожую позицию высказал и экс-футболист национальной команды и тренер Василий Березуцкий. Перед нынешним сезоном бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на правах свободного агента подписал контракт с французским «Гавром», а уже после старта чемпионата РПЛ Арсен Захарян был продан из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

Ранее была названа причина, почему российские футболисты редко уезжают за рубеж.

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