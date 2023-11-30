Экс-главу СБР Кравцова приговорили к семи годам колонии

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) и Центра спортивной подготовки (ЦСП) Александр Кравцов приговорен к семи годам колонии общего режима по делу о растрате 14 миллионов рублей. Об этом сообщает «Чемпионат».

Кравцов был взят под арест в сентябре 2020 года, ему было выдвинуто обвинение по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Кравцов обвинялся в фиктивной регистрации рабочих и выплате им средств с января 2015 по декабрь 2017 года.

Прокурор в обвинительном слове запрашивал для Кравцова наказание в виде лишения свободны на срок десять лет с выплатой штрафа и запретом занимать определенные должности на срок три года.

Кравцов возглавлял СБР с 2014 по 2018 год, а также занимал должность главы российской делегации на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Ранее стала известна конечная дата оглашения решения по делу Камилы Валиевой.