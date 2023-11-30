Тренер сборной Медиалиги назвал соперника, с которым ему сыграть интереснее всего

Один из тренеров сборной Медийной футбольной лиги Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем матче сборной МФЛ со сборной Первой лиги, отметив, что это очень интересная коллаборация, а также заявив, что предвкушает противостояние с Евгением Калешиным.

«Очень интересный ивент, классная коллаборация, в первую очередь футбольная, несмотря на то что у кого-то приставка «медиа», а у кого-то статус профессионала. Будут собраны футболисты. С нашей стороны еще будут собраны медиаперсоны, которые также будут подогревать аудиторию, привлекать интерес к этому матчу. Отмечу противостояние тренерское: наш тандем против Калешина, который является очень серьезным специалистом. Мне лично он очень симпатичен. Есть понимание, что этот человек очень серьезно подойдет к игре, независимо от того, что у нас медиасборная», — считает Курбанов.

Встреча сборных Первой лиги и МФЛ состоится 1 декабря и пройдет в Махачкале на «Анжи-Арене». Евгений Калешин стал главным тренером сборной Первой лиги, при этом специалист успел покинуть «Акрон» после 20-го тура, ставшего последним перед зимней паузой.

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