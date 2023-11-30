Уткин назвал комментатора «Матч ТВ» невыносимым

Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин в очередном выпуске шоу «Футбольный клуб» пошутил над комментатором «Матч ТВ» Георгием Черданцевым.



В своей реплике Уткин сравнил Черданцева с Владимиром Лениным.

«Еще раз вам объясняю. Повторяю шутку, как будто вы милиционеры на работе — доходит не сразу, как в классическом советском анекдоте. Черданцев стал практически как Ленин в Мавзолее — оба невыносимы. Не-вы-но-си-мы. Счастье — это когда тебя понимают», — заключил Уткин.

26 октября Telegram-канал Mash сообщил, что вес Уткина перевалил за 200 кг, а врачи советуют журналисту экстренно садиться на диету и начинать худеть. Отмечается, что из-за явных проблем с весом известный журналист, а ныне владелец футбольного клуба «Эгриси» получил осложнения сердечно-сосудистой системы. По данным Telegram-канала, врачи диагностировали Уткину повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

Ранее сообщалось, что новость о драке игроков «Локомотива» Артема Дзюбы и Сергея Пиняева оказалась фейком.