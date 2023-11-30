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Заслуженный тренер объяснила второе место Кондратюка на Гран-при в Москве

Тренер Гончаренко считает, что фигуристу Кондратюку не хватило азарта на Гран-при

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Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила выступление Марка Кондратюка на этапе Гран-при России в Москве, прошедшем 25 и 26 ноября. В комментарии «Газете.Ru» специалист выразила мнение, что спортсмену не хватило азарта.

«Марк тяжело входит в этот сезон, не знаю, по каким причинам. После того, как человек врывается в элиту, наступает этап осмысления, врабатывания — и, возможно, потом произойдет подъем, выход на следующий этап.

Чего ему не хватило? Трудно сказать. У него стоит четверной ультра-си. С одной стороны, не хватило азарта, куража — он тот спортсмен, который катается на кураже. Насколько он входит в это состояние, уже вопрос в нем. Но, несмотря на это, он дальше собрался. Его стойкость дала ему место на пьедестале, он молодец. В прошлые годы наши мальчики отставали от девочек в плане стабильности, азарта, жажды борьбы. Теперь у нас уже есть не один спортсмен, который выдает чистые прокаты, появился Владислав Дикиджи. Было видно, что ему непросто далась произвольная программа, но он проявил характер. Хотелось бы добавить выразительности в его программу, но не все сразу, он будет к этому идти. Заявка серьезная», — сказала Гончаренко.

Дикиджи одержал победу, набрав в сумме 282,81 балла за короткую и произвольную программы. Кондратюк стал вторым с результатом 275,25 балла, замкнул тройку Даниил Самсонов — 265,33.

Ранее фигуристы Морозов и Еременко покинули Россию.

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