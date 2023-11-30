Чалова призвали быть на поле собакой, а не джентльменом

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал присуждение нападающему команды премии «Джентльмен года». В комментарии «Газете.Ru» он рассказал, что приглашен на церемонию вручения награды, а также выразил недоумение тем, как форвард может быть джентльменом.

«Будем вручать Чалову смокинг, меня пригласили на это мероприятие. Но я бы, честно говоря, задал вопрос: как это нападающий — джентльмен? Это невозможно. В быту он может таким быть, но на поле он должен быть собакой, а не джентльменом», — убежден Пономарев.

«Комсомольская правда» вручает премию «Джентльмен года» выступающим в чемпионате России игрокам с 1994 года. Кроме Федора Чалова на награду также претендовали полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук и защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин.

25-летний Чалов в текущем сезоне провел за армейцев 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. ЦСКА после 16 туров набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Пономарев заявил, что возвращение Вагнера в команду не приведет ни к чему хорошему.