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Чалова призвали быть на поле собакой, а не джентльменом

Экс-игрок ЦСКА Пономарев: нападающий Чалов не должен быть джентльменом на поле

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал присуждение нападающему команды премии «Джентльмен года». В комментарии «Газете.Ru» он рассказал, что приглашен на церемонию вручения награды, а также выразил недоумение тем, как форвард может быть джентльменом.

«Будем вручать Чалову смокинг, меня пригласили на это мероприятие. Но я бы, честно говоря, задал вопрос: как это нападающий — джентльмен? Это невозможно. В быту он может таким быть, но на поле он должен быть собакой, а не джентльменом», — убежден Пономарев.

«Комсомольская правда» вручает премию «Джентльмен года» выступающим в чемпионате России игрокам с 1994 года. Кроме Федора Чалова на награду также претендовали полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук и защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин.

25-летний Чалов в текущем сезоне провел за армейцев 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. ЦСКА после 16 туров набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Пономарев заявил, что возвращение Вагнера в команду не приведет ни к чему хорошему.

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