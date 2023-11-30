Лидер «Краснодара» больше не сыграет в 2023 году

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбительный жест, направленный в адрес одного из арбитров по ходу игры 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам главы Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца, форвард получил отстранение на три игры + один матч в качестве условного наказания. Помимо этого, колумбиец будет должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Таким образом, Кордоба пропустит ближайшие матчи своей команды в 2023 году и не сыграет против «Оренбурга» 3 декабря и столичного ЦСКА 10 декабря.

После 16 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

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