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Тренер «Реала Сосьедад» выделил Захаряна после матча Лиги чемпионов

Тренер «Сосьедада» Альгуасиль заявил, что Захарян был особенно хорош в матче ЛЧ

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Главный тренер испанского клуба «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль высоко оценил игру российского футболиста команды Арсена Захаряна в матче Лиги чемпионов против австрийского «РБ Зальцбург». Слова специалиста приводит Mundo Deportivo.

«Я очень доволен этой игрой. Все сыграли хорошо, а Захарян был очень хорош. Думаю, он показал высокий уровень игры. Под конец, он, конечно, устал», – сказал тренер.

Встреча пятого тура группового этапа ЛЧ состоялась в Сан-Себастьяне и завершилась вничью — 0:0. Захарян впервые в зарубежной карьере провел на поле полный матч.

«Сосьедад» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном туре команда сыграет с миланским «Интером».

20-летний полузащитник пополнил испанский клуб 19 августа. Его контракт с клубом рассчитан на пять лет. До этого на протяжении трех лет он выступал за московское «Динамо».

Ранее определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов.

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