МОК разрешил трем россиянам перейти в другие сборные без карантина

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства Валерии Любимовой, Михаила Яковлева и Георгия Тибилова без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР) и без стандартного трехлетнего карантина. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Это решение было принято в ходе первого дня заседания исполнительного комитета МОК в Париже. Всего было одобрено девять смен гражданств. Все спортсмены получают возможность выступить на Играх‑2024.

Велогонщики Любимова и Яковлев будут выступать за Францию и Израиль соответственно, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов – за Сербию.

Исполком принял решение одобрить запрошенное освобождение от трехлетнего карантина, которое выдается после согласования с соответствующими международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами. При этом в релизе МОК отдельно отмечается, что членство ОКР в организации в настоящее время приостановлено.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее в МИД заявили об извращении идей олимпийского движения.