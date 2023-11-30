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Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»

Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по длительности домашней серии с очками

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Global Look Press

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил клубный рекорд по продолжительности результативной серии в домашних играх на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

32-летний россиянин стал первым игроком «Рейнджерс» в XXI веке, которому удалось отличиться в девяти таких матчах подряд. В ночь на 30 ноября, он забросил шайбу в матче с «Детройт Ред Уингс». Игра завершилась победой команды из «Нью-Йорка со счетом 3:2.

Рекорд «рейнджеров» всех времен по продолжительности результативных матчей на старте сезона принадлежит Майку Роджерсу, который провел 15 таких игр в сезоне-1983/1984. Панарин делит третье место с Марком Мессье.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 21 матче НХЛ, отметившись 12 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами.

Лидирует в лиге по системе гол + пас российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. У него 15 заброшенных шайб и 22 результативных передачи. Вторым идет американец Ти Джей Миллер из «Ванкувер Кэнакс» (13+22). Тройку лидеров замыкает его одноклубник Хьюз Квинтон (8+25).

Ранее россиянин избил канадца в матче НХЛ, отомстив за своего одноклубника.

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