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Футболист заявил, что не перейдет в «Зенит», даже за мешок денег

Защитник «Динамо» Бессмертный заявил, что предан только бело-голубым

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Global Look Press

Футболист московского «Динамо» Станислав Бессмертный назвал слухами информацию об интересе со стороны петербургского «Зенита». Его слова передает Sport24.

«Интерес от «Зенита»? Это обычные слухи. Никто ни на кого не выходил. Нет ничего серьезного. Не рассматриваю «Зенит» вообще, даже за мешок денег. Я предан только «Динамо». Клуб, который для меня сделал все и делает дальше», — заявил защитник.

В текущем сезоне 19-летний Бессмертный провел за «Динамо» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.

29 ноября «Динамо» победило «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Смолов. Он отличился на 74-й минуте. На 69-й минуте матча футболист московской команды Хорхе Карраскаль был удален за вторую желтую карточку.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее игрок «Динамо» ответил на слова тренера, назвавшего его дураком.

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