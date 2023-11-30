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Овечкин вышел на 50-е место по количеству матчей в НХЛ

Овечкин обогнал Стаала и поднялся на 50-е место по количеству матчей в НХЛ

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Geoff Burke/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Капитан «столичных» Александр Овечкин вышел на лед с первых минут.

Этот матч стал для россиянина 1366-м за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Овечкин вышел на чистое 50-е место в истории лиги, превзойдя результат находящегося сейчас без команды, но официально еще не завершавшего карьеру Эрика Стаала (1365). На 49-м месте расположился Теппо Нумминен, у которого 1372 матча. Рекорд НХЛ по матчам принадлежит Патрику Марло (1779).

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 19 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении четырех последних игр.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее шайба Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Детройт».

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