Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец Ковингтон: бой с Махачевым станет противостоянием США и России

Боец Ковингтон заявил, что Махачев должен подраться с ним

close
100%
Официальный сайт UFC

Двукратный претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон считает, что Исламу Махачеву нужно встретиться с ним в очном поединке. Его слова передает пресс-служба организации.

«Бой номер один это, конечно же, Ислам Махачев. Это денежный бой. С этим необходимо покончить. США против России. Это фильм «Рокки IV», Рокки против Драго.

Все говорят о нем так, словно он лучший боец вне зависимости от весовой категории. Но он столкнется с настоящим бойцом. Ему пора перестать сбрасывать вес, чтобы заполучать преимущество в размерах над людьми. Он должен сойтись с американским чемпионом», — сказал Ковингтон.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Махачев заработал за победу на турнире UFC 294 около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

Ранее Дана Уайт заявил, что команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий