Боец Ковингтон: бой с Махачевым станет противостоянием США и России

Двукратный претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон считает, что Исламу Махачеву нужно встретиться с ним в очном поединке. Его слова передает пресс-служба организации.

«Бой номер один это, конечно же, Ислам Махачев. Это денежный бой. С этим необходимо покончить. США против России. Это фильм «Рокки IV», Рокки против Драго.

Все говорят о нем так, словно он лучший боец вне зависимости от весовой категории. Но он столкнется с настоящим бойцом. Ему пора перестать сбрасывать вес, чтобы заполучать преимущество в размерах над людьми. Он должен сойтись с американским чемпионом», — сказал Ковингтон.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Махачев заработал за победу на турнире UFC 294 около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

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