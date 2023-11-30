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Экс-игрок сборной России заявил, что вторая игра «Динамо» и «Зенита» будет важнее

Булыкин считал «Зенит» фаворитом матча с «Динамо»

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» в первом матче в Кубке России. Его слова передает Vprognoze.

«Фаворитом был «Зенит», но «Динамо» хорошо сыграло и реализовало свой момент, хотя было много шансов отличиться еще. Смолов здорово пробил и убежал от игроков, этим моментом «Динамо» победило. Понятное дело, что здесь два противостояния и второе будет намного важнее, чем это первое», — сказал Булыкин.

29 ноября «Динамо» в первом матче обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Смолов стал автором единственного забитого мяча, отличившись на 74-й минуте. С 69-й минуты москвичи играли в меньшинстве из-за удаления Хорхе Карраскаля. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Помимо «Динамо» и «Зенита», в Пути РПЛ «Спартак», «Оренбург», ЦСКА, «Ростов», «Локомотив» и «Балтика».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале подопечные Владимира Федотова обыграли «Краснодар» в серии пенальти.

Ранее экс-игрока «Динамо» не удивила победа бело-голубых над «Зенитом».

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