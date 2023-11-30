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Роднина назвала бегством желание пары Морозов/Ерменко сменить гражданство

Роднина о смене гражданства пары Морозов/Ерменко: совсем не жалко, это бегство

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на желание сменить гражданство российской танцевальной пары Аннабель Морозов/Игорь Еременко. Ее слова передает Sport24.

«Я не очень-то и помню Морозов и Еременко, поэтому мне совсем не жалко, что они решили сменить гражданство. Жалко — когда люди из жизни уходят, а это просто бегство. В добрый путь», — сказала Роднина.

29 ноября РИА Новости сообщили о том, что Морозов и Еременко рассматривает идею сменить спортивное гражданство на французское. Также фигуристы ушли от своего наставника Анжелики Крыловой, с которой работали в текущем сезоне. В настоящее время пара занимается переездом в США, где их будет курировать отец партнерши — тренер и хореограф Николай Морозов. Сообщалось, что фигуристы уже покинули Россию.

В нынешнем сезоне Морозов/Еременко не смогли выступить ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы партнерши. Также пара не смогла отобраться на чемпионат России.

Ранее сообщалось, что Морозов и Еременко намерены продолжить работу с Крыловой, несмотря на отъезд в США.

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