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Стало известно, кто будет проверять россиян по критериям допуска к Играм

Международные федерации будут проверять россиян по критериям допуска к Играм

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Toby Melville/Reuters

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что международные спортивные федерации и МОК будут проверять атлетов из России на соответствие критериям допуска до старта Олимпиады 2024 года в Париже и во время соревнований, передает РИА Новости.

«В какой-то момент мы должны будем дать атлетам ясность по поводу их участия. Дедлайн дать не могу. Мы дадим вам знать, когда решение будет принято», — отметил Адамс.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Максим Траньков заявил, что без международных турниров фигуристам тяжело расти.

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