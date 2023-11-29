Защитник «Оренбурга» назвал Абаскаля сумасшедшим

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков в перерыве матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России устроил словесную перепалку с главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем, передает «Чемпионат».

Сиваков выкрикнул на итальянском: «Какого хрена ты хочешь? Ты что, сумасшедший?»

Встреча завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:1. Единственный мяч забил Николай Титков. Он на десятой минуте реализовал пенальти. На 40-й минуте встречи был удален футболист красно-белых Олег Рябчук.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ответный матч будет сыгран в марте 2024 года.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА, который в финале обыграл «Краснодар». Судьба матча решилась в серии пенальти. «Спартак» в последний раз выигрывал Кубок России в сезоне-2021/22. На счету «Оренбурга» нет трофеев.

Ранее поражение «Спартака» от «Оренбурга» отказались назвать трагедией.