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Игрок Захарян попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч Лиги чемпионов

Россиянин Захарян попал в стартовый состав на матч ЛЧ с «Зальцбургом»

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Daisuke Nakashima/Global Look Press

Российский футболист испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».

«Реал Сосьедад»: : Ремиро, Одриосола, Элустондо, Ле Норман, Захарян, Садик, Барренечеа, Тирни, Субименди, Туррьентес, Мендес.

Встреча состоится в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из РПЛ уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Регулярно из этих игроков выступают лишь Головин и Кузяев. Захарян после переезда в Испанию так и не стал футболистом стартового состава, а Миранчук после возвращения из «Торино», где он играл на правах аренды, редко выходит на поле в составе «Аталанты».

В турнирной таблице группы D лиги чемпионов «Реал Сосьедад» занимает первое место, набрав десять очков. «Зальцбург» идет на третьем месте, имея в активе три очка.

Ранее российским футболистам посоветовали не спешить с отъездом в Европу.

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Футбол. Лига чемпионов
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