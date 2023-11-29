Удаление игрока ЦСКА в матче с «Ростовом» назвали нелепым

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» подвел итоги первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, в котором армейцы сыграли вничью с «Ростовом», и отметил, что игры во втором тайме от команд практически не было.

«В первом тайме еще была игра, команды играли, пытались что-то создать. Пытались в прессинг играть, пытались ошибками пользоваться, в частности «Ростов». Но ЦСКА быстро сравнял счет. Но второй тайм уже доигрывали по счету, никто не хотел рисковать. Но потом это нелепое удаление Мойзеса... В конце «Ростов», конечно, получил преимущество, особенно в борьбе «на втором этаже», чем и пытался воспользоваться. Но не получилось. Команды во втором тайме активность снизили», — заявил Масалитин.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На восьмой минуте матча игрок ЦСКА Кирилл Набабкин забил мяч в собственные ворота. Антон Заболотный за 12 минут до перерыва сравнял счет. На 77-й минуте прямую красную карточку получил игрок армейцев Мойзес за игру рукой. Ответный матч будет сыгран в марте 2024 года.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который в финале обыграл «Краснодар». Судьба матча решилась в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее формат Кубка России по футболу назвали безобразием.