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Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос, подпишет ли Ковальчук контракт с клубом

Главный тренер «Спартака» Жамнов о контракте с Ковальчуком: мы поговорим с ним

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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Алексей Жамнов заявил, что клуб пока не подписал контракт с Ильей Ковальчуком, передает «Чемпионат».

«На сегодняшний день ничего не изменилось. Когда Илья приедет — тогда мы с ним поговорим. Он будет на Матче звезд КХЛ, там мы с ним встретимся и пообщаемся», — сказал Жамнов.

Ковальчук в настоящий момент приостановил профессиональную хоккейную карьеру и уделяет все внимание семье. У него четверо детей.

Ковальчук является олимпийским чемпионом по хоккею, а также двукратным чемпионом мира. Он дебютировал за сборную в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

Ранее Ковальчук назвал крайний срок, когда определится, будет ли продолжать карьеру.

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