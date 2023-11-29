«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в матче 1/4 финала Кубка России

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На восьмой минуте матча игрок ЦСКА Кирилл Набабкин забил мяч в собственные ворота. Антон Заболотный за 12 минут до перерыва сравнял счет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ответный матч будет сыгран в марте 2024 года.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который в финале обыграл «Краснодар». Судьба матча решилась в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз играла в отборе к чемпионату мира — 2022.

Сборная России пропустила отбор на Евро-2024.

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