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Проблемы в большинстве «Вашингтона» связаны с низкой реализацией Овечкина

Форвард «Вашингтона» Овечкин забросил одну шайбу в большинстве после 59 бросков

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил лишь одну шайбу в большинстве в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), нанеся 59 бросков, сообщает Sportsnet.

По броскам в большинстве россиянин уступает лишь Давиду Пастрняку из «Бостона». Большую часть бросков Овечкин выполнил из левого круга вбрасывания, а единственный гол забил с правой стороны вблизи ворот.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиги 18 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении двух последних игр.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. 28 ноября «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе».

28 ноября Овечкин вошел в топ-50 по количеству матчей в НХЛ, проведя свой 365-й матч в регулярных чемпионатах. По этому показателю он догнал Эрика Стаала, который до сих пор не завершил карьеру в лиге.

Ранее «Вашингтон» потерпел поражение от «Сан-Хосе».

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Хоккей. НХЛ
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