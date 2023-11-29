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«Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала Кубка России

«Спартак» в меньшинстве уступил «Оренбургу» в 1/4 финала Кубка России

Московский «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч забил Николай Титков. Он на десятой минуте реализовал пенальти. На 40-й минуте встречи был удален футболист красно-белых Олег Рябчук.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ответный матч будет сыгран в марте 2024 года.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА, который в финале обыграл «Краснодар». Судьба матча решилась в серии пенальти. «Спартак» в последний раз выигрывал Кубок России в сезоне-2021/22. На счету «Оренбурга» нет трофеев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне не принимали участие в отборочных матчах Евро-2024, которые пройдут на полях Германии следующим летом.

Ранее бывшего игрока «Спартака» уволили с поста тренера клуба Первой лиги.

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