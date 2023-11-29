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Российский тренер: из нас хотят сделать изгоев

Тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко: из нас хотят сделать изгоев

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что россиян пытаются не допустить на Олимпиаду 2024 года в Париже всеми способами, передает «Чемпионат».

«Нейтральный статус в Пхенчхане и Пекине — это одно. То, что сейчас от нас требуют в Париже — совсем другое. Из нас пытаются сделать изгоев. Делается все, чтобы не допустить на Игры даже тех, кто как будто выполнит все требования», — сказал Бородавко.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее был назван плюс отстранения российских спортсменов от международных турниров.

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