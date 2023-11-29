Вратарь с русскими корнями может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь римского «Лацио» Иван Проведель может стать голкипером английского «Манчестер Юнайтед», передает Football Italia.

Манкунианцы недовольны игрой голкипера команды Андре Онаны. Проведель может переехать в Англию летом 2024 года.

Проведель родился в Италии. Его мать — русская, а отец — итальянец. Родители Елены Калининой, матери игрока, жили на одной улице и общались со знаменитым советским вратарем Львом Яшиным.

Голкипер выступает за «Лацио» с 2022 года. Всю свою карьеру он провел в Италии и поиграл за такие клубы, как «Кьево», «Перуджа», «Эмполи» и «Специя».

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате лондонский «Арсенал», имея в активе 30 очков, второе место занимает «Манчестер Сити», имея в активе 29 баллов, замыкает тройку сильнейших «Ливерпуль», набрав 28 баллов.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом». Игра состоится 2 декабря.

Ранее в «Лацио» отреагировали на отказ Проведеля от вызова в сборную России.