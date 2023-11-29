Стали известны номинанты на премию «Первая пятерка»

Стали известны номинанты на ХXI национальную премию «Первая пятерка». Ее вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшим молодым игрокам года, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В список претендентов Виктор Александров («Пари НН»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин («Динамо»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Артем Карпукас («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов»).

На премию номинируются игроки РПЛ с гражданством России, не старше 21 года и сыгравшие за свою команду не менее 1/3 матчей в календарном году.

В прошлом году обладателем премии стал Сергей Пиняев, на тот момент выступавший за «Крылья Советов». Чаще всего обладателями награды становились игроки ЦСКА. Это Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк, Александр Головин, Федор Чалов, Ильзат Ахметов и Игорь Дивеев.

Константин Тюкавин номинирован уже не первый раз. Он является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне РПЛ форвард провел 16 матчей, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее агент игрока «Динамо» Тюкавина рассказал, какой клуб РПЛ пытался купить форварда летом.