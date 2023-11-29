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Экс-игрок «Динамо»: у «Зенита» никогда не будет такой народной любви, как у москвичей

Экс-игрок «Динамо» Сметанин заявил об отсутствии народной любви к «Зениту»

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Владимир Родионов/РИА Новости

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин высказался о противостоянии болельщиков бело-голубых и петербургского «Зенита». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«У «Зенита» есть бразильцы, много денег и выигранные благодаря этому титулы. Но никогда не было и не будет такой народной любви и поддержки, как у «Динамо» в матчах против «Зенита»!» — сказал Сметанин.

29 ноября «Динамо» в рамках первого четвертьфинального матча Пути РПЛ Кубка России сыграет с «Зенитом». Начало встречи в 18:15 по московскому времени.

Перед очным матчем команды обменялись колкостями в адрес друг друга. Москвичи анонсировали игру в столице мемом с тонущим мальчиком, а «Зенит» намекнул «Динамо» на оскорбительную кричалку, заявив, что они опустились на дно.

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» вышел на первую строчку в турнирной таблице. Команда Семака в последнем матче обыграла «Сочи» со счетом 3:0. На второе место опустился «Краснодар», который сенсационно уступил «Уралу» со счетом 1:3. «Динамо» благодаря победе над ЦСКА со счетом 3:2 поднялось на третью строчку.

Ранее агент игрока «Динамо» Тюкавина рассказал, какой клуб РПЛ пытался купить форварда летом.

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