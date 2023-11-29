Теннисист Рублев раскрыл секрет своего самого успешного сезона

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил, как ему удалось провести свой самый успешный сезон в карьере. Его слова передает «Чемпионат».

«За счет смены команды. У меня появился второй тренер — Альберто Мартин, новый физио, новый фитнес-тренер. Я еще в самом начале сезона чувствовал, что нашел ту работу, которую искал. Победа в Монте-Карло и следующие турниры только подтверждали, что надо верить в то, что делаю, ― не сомневаться.

Фитнес-тренер дает совсем другую работу, другие упражнения. Я чувствую, что это работает правильно, что я прибавляю в скорости», — сказал Рублев.

В 2023 году Рублев дошел до полуфинала на турнирах в Париже, Вене, до финала турнира в Шанхае, Бостаде, Галле, Баня-Луке, Монте-Карло, Дубае и на Кубке Лэйвера, а также стал четвертьфиналистом Уимблдона и Australian Open.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает пятое место, набрав 4 805 очков. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7 600 очков).

Ранее Даниил Медведев установил рекорд 2023 года.