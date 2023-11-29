Фигуристы Морозов и Еременко планируют выступать за Францию

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов/Игорь Еременко рассматривает идею сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждает издание, фигуристы ушли от своего наставника Анжелики Крыловой, с которой работали в текущем сезоне. В настоящее время пара занимается переездом в США, где их будет курировать отец партнерши — тренер и хореограф Николай Морозов.

В данный момент, по информации издания, спортсмены прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции. Фигуристы задумались об этом полгода назад.

В нынешнем сезоне Морозов/Еременко не смогли выступить ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы партнерши. Ей наложили семь швов после столкновения на разминке с Елизаветой Шанаевой. Также пара не смогла отобраться на чемпионат России.

Морозов ранее выступала в паре с Андреем Багиным и Девидом Нарижным. В 2023 году она объединилась с Еременко, который со своей бывшей партнершей Софией Шевченко он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2019 года.

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