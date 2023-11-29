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Игрок «Шахтера» рассказал о стычке с футболистами «Антверпена» в ЛЧ

Бондарь из «Шахтера» об игроках «Антверпена»: ноль очков, и так себя вести

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shakhtar.com

Защитник украинского «Шахтера» Валерий Бондарь высказался о стычке с футболистами «Антверпена» после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Его слова передает ua.tribuna.com.

«Там их 11-й номер подошел к Азарову, начал ему кричать на английском очень нехорошие слова. Был Янссен, снова что-то хотел, скакал. Но я их понимаю — они вылетели, не набрали ни одного очка, хотели как-то нас провоцировать, испортить настроение. У нас еще важный матч, нужно было контролировать эмоции», — сказал Бондарь.

28 ноября «Шахтер» обыграл «Антверпен» со счетом 1:0. Единственный гол забил Николай Матвиенко. После финального свистка между игроками команд произошла стычка. По итогу эпизода красную карточку получил нападающий «Антверпена» Муджа Арбнор, вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык — желтую карточку.

После пяти матчей «Шахтер», набрав девять очков, занимает третье место, но сохраняет шансы на выход в плей-офф. Столько же очков у «Порту». Команды сыграют друг с другом в заключительном матче группового этапа.

Ранее Мбаппе назвал разочарованием игру «ПСЖ» в ничейном матче ЛЧ с «Ньюкаслом».

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